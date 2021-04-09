Пхеньян, , 13:07 — REGNUM Лекарственные препараты из России, в том числе российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», в Северную Корею не поставлялись. Об этом заявили 9 апреля в посольстве РФ в Пхеньяне.

«Никаких поставок лекарственных препаратов, в том числе вакцин, сюда не осуществлялось», — подчеркнула в беседе с ТАСС пресс-атташе дипломатической миссии Анастасия Черницкая.

Она пояснила, что границы народно-демократической республики продолжают оставаться закрытыми.

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Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на заведующего отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Александра Воронцова, сообщили о том, что в Северную Корею была поставлена небольшая партия российской вакцины «Спутник V».по его словам, для того, чтобы дать возможность северокорейским учёными медикам самим изучить её и посмотреть её применимость в условиях КНДР.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала пандемии коронавирусной инфекции медиками КНДР было проведено в общей сложности более 21,6 тыс. тестов на SARS-CoV-2, которые все оказались отрицательными. На сегодня в Северной Корее не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.

Добавим, что с января 2020 года КНДР полностью закрыла свои границы для того, чтобы предотвратить попадание на свою территорию новой коронавирусной инфекции.