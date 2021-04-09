Севастополь, , 13:06 — REGNUM Движение по президентской дороге и на участке седьмого этапа трассы «Таврида» восстановлено полностью днём 9 апреля, сообщили в пресс-службе компании-подрядчика строительства трассы АО «ВАД».

»Движение по Президентской дороге и седьмому этапу «Тавриды» восстановлено полностью. Все ограничения сняты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 апреля из-за схода грунта на трассу было закрыто движение по отрезку седьмого этапа трассы «Таврида», а также по прилегающей Президентской дороге. На устранении последствий схода грунта работали 15 единиц техники и 20 человек. На время работ от развязки к селу Верхнесадовое до поворота на улицу Чернореченская в Севастополе было ограничено движение транспорта.

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