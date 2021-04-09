Ярославль, 9 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Мэр Ярославля рассказал о возможной реконструкции улицы Комсомольская. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков/vk.com Мэр на улице Комсомольская

Как ранее сообщало ИА REGNUM 8 апреля Владимир Волков оценил нынешний автомобильный трафик на Комсомольской и призвал изменить орагнизацию движения в этой части Ярославля. На встрече с журналистами градоначальник добавил, что реконструкция улицы не входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы понимаем, что улица сильно заужена из-за парковочных мест. Конечно же, нужно оперативно принимать решение, изменить сам подход к транспортно-дорожной сети в этом месте. Как раз перед нашей встречей уже первые проекты решения показали. Предварительно могу сказать, что будут два тротуара шириной по 4 метра, трёхполосная дорога и парковка, что мы сейчас рассматриваем, она будет не под углом, а будет именно вдоль, параллельно. Дорога будет построена по-другому, и пропускная способность поэтому увеличится, — пообещал Владимир Волков.

Также на улице обещают провести ямочный ремонт.