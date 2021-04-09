Таллин, , 13:03 — REGNUM Ассоциация пищевой продукции Эстонии традиционно выбрала лучшие продукты года в более чем 10 номинациях. Все лауреаты получат соответствующие значки серебряного цвета и смогут использовать их при продвижении своей продукции.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации. По словам ее главы Сирье Потисепп, в нынешнем году было много великолепных продуктов, оценочную комиссию удивило стремление производителей предлагать полезные продукты во всех категориях.

Например, одержавший победу в категории «Лучший десерт» черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым от Balbiino содержит насыщенную витаминами и минералами смесь из ягод и семян. «Лакомство еще никогда не было таким полезным!» — отметила Потисепп.

Приз «Лучший молочный продукт» получило клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi. Это первый в Эстонии приготовленный на пахте летний кислый молочный десерт с низким содержанием жира.

Звания «Лучшее хлебобулочное изделие» удостоились хлебцы Kodukandi от Eesti Pagar — цельнозерновой хлеб, приготовленный без добавления сахара с волокнами из корня цикория. Необычны также чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI от Balsnack, которые были выбраны как лучший сухой снек: в отличие от других чипсов они содержат 70% белка, большую часть которого составляет важный строительный белок тела коллаген.

По словам главы Ассоциации пищевой промышленности, в этом году больше всего сюрпризов было в категории готовой продукции, где по сравнению с прошлыми годами произошел большой скачок в развитии.

«В связи с закрытием ресторанов и прочих заведений общественного питания жители Эстонии начали покупать больше магазинной готовой продукции, позволяющей быстро и вкусно накормить семью», — сказала Потисепп.

Звание «Лучший готовый продукт» завоевал манговый ласси по рецепту Йоэля Острата от Gustav Cafe — продукт, который одинаково хорошо годится в качестве завтрака или десерта либо просто для перекуса.

В качестве лучшего кондитерского изделия оценочная комиссия выбрала тесто для печенья с кусочками ириса и карамелью от Van Kook, благодаря которому домашние повара могут печь печенье за считанные минуты.

Самая острая конкуренция в этом году наблюдалась в категории мясных продуктов. Звание «Лучший мясной продукт» завоевал фарш «Домашний» от Maks ja Moorits. «Дополнительные пункты продукт получил за свою экологичную упаковку, в случае которой используется на 50% меньше пластикового материала, чем в случае обычных упаковок для фарша», — сказала Потисепп.

Производитель Salvest в этом году завоевал два серебристых значка за свои продукты из экологичного сырья — в категориях «Лучший соус» и «Лучший фруктовый и овощной продукт». В случае филе радужной форели от Heimon Kala, завоевавшего звание «Лучший рыбный продукт», тоже используется особенное сырье — на 100% местная форель, выращенная на острове Сааремаа.