Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 9 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи отмечены в 23 муниципальных образованиях. Среди носителей коронавируса шестеро — это дети.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 765 фактов заражений. На 100 тыс. населения приходится 2079,93 случая заболеваемости.

Излечились от коронавируснй инфекции 37 135 пациентов. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 533 человека. Состояние 169 оренбуржцев оценивается как тяжелое.

В Оренбургской области по причине коронавирусной инфекции скончались 767 человек. За последние сутки подтвердили три летальных исхода.

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