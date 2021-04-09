Вологда, , 13:02 — REGNUM Вологодская область получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» — 16 200 доз. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Кувшинников.

«В первую очередь эта вакцина поедет в районы области. Температурный режим ее хранения и транспортировки позволяет это сделать. Будем делать прививки в стационарных и мобильных ФАПах и амбулаториях. В ближайшее время ее распределят по всем центральным районным больницам», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 45 тысяч человек.