Москва, , 13:04 — REGNUM Стороны вооружённого конфликта в Донбассе должны соблюдать Минские соглашения, в частности отвести силы и вооружения от линии соприкосновения. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 9 апреля в интервью ТАСС.

«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договорённости: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Шмид отметила, что периодическое затихание конфликта в Донбассе говорит о том, что стороны могут соблюдать перемирие, если захотят.

Генсек ОБСЕ также призвала стороны конфликта обеспечить сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступ на территорию Донбасса и возможность выполнять свои обязанности в рамках мандата миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что члены СММ ОБСЕ заняли откровенно проукраинскую позицию, а должны хранить нейтралитет, если их целью является урегулирование конфликта.

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