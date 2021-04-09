Москва, 9 апреля 2021, 13:04 — REGNUM Стороны вооружённого конфликта в Донбассе должны соблюдать Минские соглашения, в частности отвести силы и вооружения от линии соприкосновения. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 9 апреля в интервью ТАСС.
Шмид отметила, что периодическое затихание конфликта в Донбассе говорит о том, что стороны могут соблюдать перемирие, если захотят.
Генсек ОБСЕ также призвала стороны конфликта обеспечить сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступ на территорию Донбасса и возможность выполнять свои обязанности в рамках мандата миссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что члены СММ ОБСЕ заняли откровенно проукраинскую позицию, а должны хранить нейтралитет, если их целью является урегулирование конфликта.
Читайте также: Миссия ОБСЕ заняла откровенно проукраинскую позицию — глава ДНР
Читайте ранее в этом сюжете: Миссия ОБСЕ заявила о глушении сигналов беспилотников в Донбассе