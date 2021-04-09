Саратов, , 13:22 — REGNUM В Саратовской области задумались над вакцинацией от коронавируса в домашних условиях. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

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С его слов, вакцинация — вещь достаточно серьезная и требует определенного наблюдения в течение как минимум получаса после прививки. При этом по области прививается большое число пациентов в закрытых социальных учреждениях. Часть постояльцев лежачие и проживают на постоянной основе, поэтому, по сути, вакцинация в них приравнивается к домашним условиям.

« Мы придем однозначно к тому, чтобы прививать пациентов на дому. И будем вакцинировать тех, кто не могут выйти из дома », — уточнил представитель облминздрава.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе идет вакцинация от коронавируса ветеранов Великой Отечественной войны и лиц старше 80 лет на дому. Сотрудники лечебных учреждений предварительно обзванивают их и предлагают определить дату, время визита мобильной медгруппы. Перед прививкой пациентов осматривают и уточняют наличие противопоказаний.

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