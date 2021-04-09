Мадрид, , 12:59 — REGNUM Заместитель главы департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид Антонио Сапатеро призвал правительство Испании оказать давление на Европейское агентство лекарственных средств в целях скорейшей регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Radio Television Espanola.

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«Прошу правительство Испании оказать давление на Европейское агентство лекарственных средств, чтобы как можно скорее получить эту вакцину, потому что она показывает хорошие результаты», — сказал Сапатеро.

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес призвал автономные сообщества к солидарности в вопросе выбора вакцин от COVID-19 и проведения вакцинации населения.