Бразилиа, , 13:02 — REGNUM С января по март 2021 года на бразильском авторынке дилеры реализовали на 5,4% меньше автомобилей, чем за тот же период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной ассоциации производителей автомобилей (ANFAVEA).

За отчетный период в Бразилии было продано 527 926 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом в марте 2021 года продажи на бразильском авторынке составили 189 389 экземпляров — на 15,7% больше, чем год назад.

По словам главы ANFAVEA Луиса Карлоса Мораеса, «показатели продаж, экспорта и производства на сегодняшний день являются приемлемыми, учитывая обострение пандемии, связанное со всеми экономическими проблемами и политикой, стоящими перед страной».

По прогнозам ассоциации, в 2021 году в Бразилии продажи автомобилей составят 2,36 млн единиц, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом.

Мораес отметил, что продажи в первом квартале 2021 года укладываются в данный прогноз, однако есть непредвиденные факторы. К ним он отнёс ситуацию с пандемией, а также с поставками компонентов.

Ранее Немецкая федерация автомобильных импортеров (VDIK) назвала продажи в первом квартале 2021 года наихудшими для авторынка Германии с начала статистических наблюдений.

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