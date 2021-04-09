Красногорск, , 13:14 — REGNUM По состоянию на 9 апреля в Московской области от коронавируса вакцинировались более 600 тыс. человек. Об этом 9 апреля сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

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«Вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжелых последствий. На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тысяч человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом «Спутник V», — заявила замглавы регионального минздрава Светлана Лазарева.

Для вакцинации гражданин обязан иметь при себе паспорт и полис ОМС. Прививка доступна в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и центрах «Активного долголетия» для лиц старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

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