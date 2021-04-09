Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM В Санкт Петербурге после продолжительной болезни скончался 82-летний театральный режиссёр, продюсер и телеведущий Рудольф Фурманов, сообщает 9 апреля телеканал «78».

В числе главных заслуг Рудольфа Фурманова — открытие петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, основание Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» и создание цикла передач «Театральная гостиная» на телеканале «Санкт-Петербург».

Сам он в качестве актёра сыграл более 80 театральных и киноролей. Фурманов был лауреатом премии правительства Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры». Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ.