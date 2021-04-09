Кострома, , 13:12 — REGNUM В Костромской области полицейские задержали четверых человек, перевозивших 6 килограммов наркотика «мефедрон». Об этом сообщает региональное управление МВД.

Изъятые у группы наркотики Управление МВД по Костромской области

Среди задержанных двое костромичей и жители Ленинградской области. По версии следствия, молодые люди работали межрегиональными курьерами и распространяли наркотики на территориях Архангельской, Костромской, Вологодской областей и Республики Карелия.

«Все задержанные действовали в интересах одного магазина в теневом сегменте Интернета. Именно на этой электронной площадке они закупали наркотические средства и получали от куратора указания о регионах доставки», — говорится в сообщении.

Ещё около килограмма наркотиков по показаниям курьеров правоохранители изъяли изтайников на территории Архангельской и Вологодской областей. Против предполагаемых курьеров возбуждены уголовные дела, молодые люди заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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