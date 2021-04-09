Владикавказ, , 12:55 — REGNUM В Северной Осетии будут проведены работы по реконструкции комплекса зданий на автомобильном пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс». Документы на проведение конкурса на данный вид работ разместил на сайте госзакупок Северо-Кавказский филиал ФГКУ «Росгранстрой», пишет РБК.

Максимальная цена контракта установлена в размере 508 млн рублей. Работы должны быть завершены к 31 декабря 2022 года. На их финансирование будут предоставлены денежные средства из федерального бюджета.

Отметим, это не первый госконтракт, связанный с реконструкцией КПП «Верхний Ларс». Из-за небольшого количества полос движения через него и загруженности таможенных служб автомобилисты уже не один год испытывают неудобства, связанные с большими очередями.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона заявляли в ноябре 2020 года, что в департаменте государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу и в ФГКУ «Росгранстрой» принято решение о направлении 2 млрд рублей на реконструкцию КПП. Она будет включать в себя в том числе создание 13 полос для движения грузового транспорта и до 26 — для легкового и пассажирского.

Читайте также: Пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией обновят за год