Сеул, , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры с немецким коллегой Хайко Маас, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества и ситуацию в регионе. Об этом 9 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представитель Южной Кореи выразил надежду на тесное сотрудничество с Германией в рамках «Большой семёрки» (G7), председателем которой она станет в 2022 году.

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, и Хайко Маас выразил поддержку усилия Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Представители двух стран согласились с тем, что азиатский вектор внешней политики Германии имеет точки соприкосновения с «Новой южной политикой» Сеула, а также договорились изучить возможности сотрудничества.

Министры Южной Кореи и Германии также договорились об активном сотрудничестве в рамках саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в Сеуле в мае текущего года.