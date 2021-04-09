Рязань, , 12:56 — REGNUM В Рязанской области 9 апреля выявлены 49 носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.

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С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 26 772 жителей Рязанской области. Выздоровел 24 881 человек, в том числе 62 выписаны за истекшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 235 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии 29 человек, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба за сутки подтверждена смерть от осложнений при коронавируса у трёх пациентов. Всего в регионе кончались 397 человек.