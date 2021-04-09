Ярославль, 9 апреля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков назвал достойной уборку города этой зимой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Неубранный снег в Ярославле

На встрече с журналистам градоначальника попросили оценить уборку города. Как ранее сообщало ИА REGNUM во время снегопадов движение в Ярославле было затруднено, в городе колеи были даже на центральных автомагистралях, количество аварий из-за некачественной уборки выросло в 5 раз.

По версии Владимира Волкова проблемы с уборкой в городе начались из-за погодных условий. И предложил сравнивать Ярославль не с Рыбинском, а с Москвой.

«Если вы имеете в виду весь зимний период, то до снегопада проблем не было. Когда мне называется другой город, которым управляет мой друг, я, конечно, могу многое рассказать, но не буду. Вы можете сами съездить в другой город и провести сравнение. Я проводить сравнение не буду. В Ярославле уборка проведена достаточно достойно. Люди заслуживают уважения. Снегопад, который был в течение месяца, ни в одном городе, даже в нашей столице, не было чистоты. Если снег выпадает до 50 сантиметров в масштабах города, а у нас, если не ошибаюсь, порядка семи миллионов квадратных метров дорог на территории города, вы умножите это на 50 сантиметров, то цифра по-моему 350 тысяч, я не могу сейчас точно называть, но в связи с тем, что мы проводили расчёты на будущее, такие снегопады случаются раз в 70 лет. Поэтому Ярославль ничем не отличается от других городов и одного похожего города в том же регионе, где были такие же погодные условия», — пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

Yarnews.net ДТП из-за некачественной уборки

Также градоначальник добавил, что именно при нем в городе начали решать проблему с закупкой дорожной техники

«Два года назад абсолютно банкротные наши предприятия муниципальные. Город был принят с полным нулём техники, у нас были долги по 50 миллионов у нас не было людей. И это было два с половиной года назад. Другое было бы дело, если бы город благоухал. Но мы находимся в других условиях», — считает Владимир Волков.

На следующую зиму мэр обещает ускорить зимнюю уборку за счет дополнительных закупок техники.

«Если в 2018 году у нас совсем не было техники, были ночь и долги, мы кое-как выкручивались. В эту зиму у нас уже было только наших КДМ 24 штуки, к следующей зиме подойдём — только КДМ, это без тракторов и другой техники, у нас уже будет порядка 35−40. Конечно же скорость уборки снега будет другая» — пообещал мэр Ярославля.

Напомним, этой зимой убирать Ярославль помогали областные предприятия, а также техника АО «РЖД».