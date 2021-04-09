Оренбург, , 12:50 — REGNUM Оренбургские профсоюзы решили обратиться к губернатору Оренбургской области с просьбой разрешить очные массовые мероприятий в честь 1 Мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

По словам лидера организации Ярослава Чиркова, люди соскучились по оффлайну, о чем свидетельствуют результаты проведенного опроса профсоюзного актива. Из 1 192 респондентов 800 отметили, что ждут 1 мая именно очных мероприятий — митингов-концертов и шествий.

«Мы решили обратиться к главе региона Денису Владимировичу Паслеру с просьбой разрешить первомайские мероприятия в форме демонстраций, шествий, митингов с очным присутствием граждан. Конечно, все при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Письмо уже отправлено», — сказал Чирков.

Отметим, что в этом году профсоюзы предлагают провести 1 мая в Оренбурге демонстрацию по традиционному маршруту — от Дома офицеров до Пушкинского бульвара.