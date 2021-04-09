Берлин, , 13:00 — REGNUM В сложившейся на территории Германии в настоящее время ситуации с распространением коронавируса требуются последовательные и единообразные меры карантина, а также, вероятно, и введение комендантского часа в ночное время. Об этом 9 апреля заявил на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

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«Необходим локдаун, чтобы изменить нынешнюю ситуацию. Чтобы снизить это число (новых выявляемых заражений), нужны последовательные и, прежде всего, общефедеральные меры», — заявил он.

Также Шпан отметил, что власти Германии должны положить конец третьей волне распространения коронавируса, так как только этим они смогут защитить систему здравоохранения страны от перегрузки.

«Мы должны, насколько возможно, ограничить частные контакты — если нужно будет, как бы это ни было тяжело, посредством ограничения передвижений ночью», — добавил глава немецкого минздрава.

Отметим, на сегодняшний день на территории Германии выявлено в общей сложности 2 956 316 носителей коронавируса за все время пандемии, 25 464 из которых — за последние 24 часа.