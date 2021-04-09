Самара, 9 апреля 2021, 13:29 — REGNUM Зенитные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» впервые показали на репетиции парада Победы в Самаре. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Сообщается, что в столице Самарской области на аэродроме Кряж в ходе подготовки к параду Победы прошла тренировка механизированной колонны (порядка 40 единиц боевой техники). В ее составе были и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Отмечается, что тренировки механизированной и пешей колонн начнутся с 20 апреля.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2021 года зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» поставили на боевое дежурство в Самарской области.