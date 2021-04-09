Самара, , 13:29 — REGNUM Зенитные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» впервые показали на репетиции парада Победы в Самаре. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что в столице Самарской области на аэродроме Кряж в ходе подготовки к параду Победы прошла тренировка механизированной колонны (порядка 40 единиц боевой техники). В ее составе были и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

"Возглавлял парадный строй военной техники бронеавтомобиль «Тигр». Также в составе колонны были представлены пикапы «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами ОТРК «Искандер-М». В первой тренировке не была задействована гусеничная техника. Это боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы «Мста-С», — говорится в сообщении пресс-службы военного округа.

Отмечается, что тренировки механизированной и пешей колонн начнутся с 20 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2021 года зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» поставили на боевое дежурство в Самарской области.