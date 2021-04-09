Киев, , 12:48 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого суд признал виновным в государственной измене, рассчитывает на личное участие в рассмотрении кассации в Верховном суде Украины по своему делу. С таким требованием он обратился в ВС Украины. Об этом 9 апреля сообщили в адвокатской фирме Aver lex, которая представляет интересы Януковича в судебной инстанции.

Уточняется, что речь идёт о кассационной жалобе на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма.

Присутствовать на заседании Янукович планирует по видео-конференц-связи, пишет ТАСС. Как пояснил действующий в интересах экс-президента адвокат Виталий Сердюк, Янукович не может лично прибыть на судебное заседание, поскольку есть угроза его жизни и здоровью.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины приступит к рассмотрению жалобы Януковича 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года бывший президент Украины Виктор Янукович был признан Оболонским районным судом Киева виновным в том, что призывал российского лидера Владимира Путина ввести войска на украинскую территорию в ходе переворота в Киеве. Обвинения ему были предъявлены по ч.1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 437 («Развязывание агрессивной войны») УК Украины. Бывшего украинского лидера приговорили к 13 годам лишения свободы.