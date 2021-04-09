Воронеж, , 12:47 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе региона. Число носителей постепенно продолжает снижаться — накануне, 8 апреля, было подтверждено 193 новых случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

За сутки признаны выздоровевшими после ковида 204 воронежца. В статистику смертности за тот же период включены 18 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 76 933 случая заражения коронавирусом, выздоровели 71 616 человек. Общее число жертв коронавируса в регионе составляет уже 2 945 человек.