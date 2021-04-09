Томск, , 12:47 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в оперативном штабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 31 614 человек.

После COVID-19 выздоровели 30 578 жителей региона. За сутки список выздоровевших в Томской области пополнился 30 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Томской области было подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили ещё 23 носителя коронавируса