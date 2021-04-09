Киев, , 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге доверия украинским политикам. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба социологической группы «Рейтинг», сославшись на итоги своего исследования.

По данным социологов, Зеленскому доверяют 45% опрошенных и не доверяют 52%. Спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, 35% не доверяют и 29% респондентов о нём не знают. Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 25% и не доверяют 74% опрошенных.

В случае проведения президентских выборов, за Зеленского в первом туре могут проголосовать 24,9% людей, готовых участвовать в выборах и определившихся со своим кандидатом. За Петра Порошенко готовы проголосовать 13,1%.

Во втором туре Зеленский победил бы любого возможного соперника, однако, как отметили социологи, примерно треть избирателей заявили либо о неготовности прийти на выборы, либо об отсутствии кандидата, которого они готовы поддержать.

В рейтинге партий лидером остаётся пропрезидентская политсила «Слуга народа» — 22,9% поддержки, далее идёт «Европейская солидарность» — 14,6%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,2% и «Батькивщина» — 12,9%. Остальные партии не преодолевают 5% проходной барьер.

Опрос проводился 6−7 апреля 2021 года. Всего было опрошено 2,5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог и медиа-эксперт Татьяна Чугаенко констатировала, что все политические силы страны активно готовятся к досрочным парламентским выборам.

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