Тегеран, , 12:53 — REGNUM Иран не прекратит и не приостановит деятельность в ядерной области, пока США не отменят все санкции и не вернутся к ядерной сделке 2015 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи, сообщает 9 апреля агентство IRNA.

По его словам, Тегеран не собирается снижать темпы атомной деятельности, особенно в части обогащения урана. Более того, обогащение урана до 20%-ного уровня пойдёт быстрее.

«Этот тренд сохранится до тех пор, пока не будет заключено соглашение, обязывающее США снять все санкции, причем они все должны быть отменены сразу», — подчеркнул Арагчи.

Он отметил, что есть признаки пересмотра американской стороной своей позиции, но Иран не может полностью оценить ситуацию до окончания переговоров. Этот процесс продвигается вперёд, переговоры происходят в конструктивной атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Вене стартовали первые в 2021 году переговоры Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки».

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