Москва, , 12:44 — REGNUM На изменения цен на жильё в России влияет ряд факторов — таких, как отток рабочей силы и рост цен на стройматериалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

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«Мы видим, что на изменение цен оказал влияние комплекс факторов, среди которых можно выделить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование, и, конечно, эпидемиологическую ситуацию», — говорится в сообщении пресс-службы Хуснуллина.

Отмечается, что застройщикам пришлось перестраивать сформировавшиеся рабочие процессы, в некоторых местах разрывались производственные цепочки, а где-то стройки так или иначе приостанавливались.

В пресс-службе Хуснуллина напомнили о фиксации разной динамики изменения цен на недвижимость в зависимости от региона — «это в том числе связано с объемами предложения на рынке».

Отмечается также, что одной из ключевых задач на сегодняшний день является рост объёма предложения: «Мы видим, что положительная динамика существует».