Париж, 9 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Отказ французских властей от российской вакцины «Спутник V» является ошибкой. Об этом 9 апреля заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариан в эфире телеканала BFM.

Mz19.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Он считает, что для защиты Франции от коронавируса необходимо обеспечить доступ ко всем имеющимся вакцинам.

«Не имеет значение, произведены ли они в России, Китае или другой стране», — сказал Мариани. Он объяснил нежелание Франции заказать российскую вакцину геополитическими соображениями.

Депутат обратил внимание, что Франция не сделала даже предварительного заказа. «Хотя в отношении других вакцин такие заказы были сделаны», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцину в стране получили уже 10 млн человек.

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