Москва, , 12:45 — REGNUM По итогам марта 2021 года на вторичном авторынке России было реализовано на 11,7% больше автомобилей с пробегом, чем за тот же период 2020 года. Об этом 9 апреля сообщается в новом исследовании «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце в России были куплены 424 784 подержанные машины. При том, что в марте прошлого года было перепродано 380 254 экземпляра.

Самый большой рост наблюдался в марте в сегменте автомобилей с пробегом иностранных марок. За отчетный период на вторичном авторынке России были перепроданы 297 902 подержанные иномарки — на 12,6% больше по сравнению с мартом прошлого года.

Кроме того, в прошлом месяце в России автолюбители купили 126 882 подержанные машины отечественного производства. Это на 9,7% больше, чем год назад.

Среди проданных подержанных автомобилей в марте 2021 года были: 110 470 автомобилей Lada (+9,8%), 28 231 модель Toyota (+16,4%), 25 465 машин Kia (+12,6%), а также 21 971 Hyundai (+13,6%) и 19 761 авто Nissan (+9,6%).

Также в прошлом месяце реализовано: 19 176 автомобилей Renault (+11,3%), 19 136 машин Volkswagen (+9%), 18 555 — Chevrolet (+15,5%), 17 441 единица Ford (+10,6%) и 11 714 моделей Mercedes (+11,3%).

Напомним, что новых машин в марте 2021 года в России было продано 148 676 экземпляров — на 5,7% меньше, чем год назад.

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