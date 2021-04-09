Ставрополь, , 12:40 — REGNUM На Ставрополье прокуратура проверяет факт медицинской халатности, о котором сообщили соцсети. У пациентки после операции были обнаружены фрагменты медицинской перчатки, оставшиеся в полости живота.

Инцидент произошел в Железноводской городской больнице. Проверка прокуратуры будет проведена в этом медорганизации, а также в министерстве здравоохранения Ставропольского края и территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, сообщили 9 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

По сообщениям в местном сегменте соцсетей, у прооперированной в Железноводске пациентки долго не заживала рана и она обратилась в краевую больницу в Ставрополе. Там специалисты извлекли из кишечника женщины фрагмент медицинской перчатки.

Пострадавшей от действий медиков женщине нанесен существенный ущерб здоровью, из-за чего ей придется оформлять инвалидность.