Краснодар, , 12:39 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 8 апреля, было зарегистрировано 107 новых случаев заражения.

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«В Краснодаре выявили 30 случаев, в Сочи — 22. Восемь заболевших в Динском районе, семь — в Новороссийске, пять — в Приморско-Ахтарском районе. По четыре положительных результата в Кавказском и Тихорецком. По три новых пациента в Геленджике и Анапе, Ейском, Кореновском и Туапсинском районах», — сообщили в оперштабе.

На 9 апреля в Краснодарском крае подтвердилось 43 338 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 763,6. Выздоровели на данный момент 38 037 человек, скончались — 2 427 пациентов с COVID-19. В стационарах остаётся 1301 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 62 пациента.