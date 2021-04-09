Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM В Петербурге установят мемориальную доску на стене дома 29 по Каменноостровскому (бывшему Кировскому) проспекту, где в 1941—1942 годах находилась одна из булочных, продававших хлеб по карточкам во время блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской организации «Справедливой России».

Лидер местных «справороссов» Марина Шишкина получила ответ на своё обращение от вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского. Чиновник сообщил, что администрация Петроградского района уже начала собирать необходимые документы, чтобы направить их в Комитет по культуре Санкт-Петербурга, который имеет право внести соответствующее предложение на рассмотрение Совета по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга.

«Надеюсь, что бюрократические проволочки завершатся, и мемориальная доска наконец появится на Петроградской стороне», — отметил Шишкина, подчеркнув важность сохранения памяти не только о событиях блокадных лет, но и о важных для ленинградцев блокадных адресах.