Минск, , 12:37 — REGNUM В Белоруссии не нужно искусственным образом форсировать партийное строительство. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 9 апреля белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам деятельности в стране политических партий.

Как отметил Лукашенко, при строительстве государственности в Белоруссии он и его команда осознали, «что шарахаться из стороны в сторону нельзя».

«Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми — с народом», — добавил он.

«Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы», — также подчеркнул белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что он является противником искусственно созданных, провластных партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белорусская железная дорога (БЖД) и ОАО «РЖД» договорились о поэтапном возобновлении пассажирского сообщения.