Красноярск, , 12:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 3259 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в регионе выявлено 67 878 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 62 779 человек.

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