Симферополь, , 12:34 — REGNUM В республике Крым подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 апреля. Сутками ранее, 8 апреля, был зарегистрирован 91 новый случай заражения.

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За минувшие сутки выздоровевшими признаны 70 пациентов, статистику смертности пополнили ещё четыре с ранее подтверждённым заражением коронавирусом. В стационарах на 9 апреля продолжают лечение 1416 человек с ковидом и пневмонией — за сутки 56 пациентов выписали. 50 госпитализировали.

Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 398 человек, выздоровели 35 956 человек, скончались 1116 человек с ковидом.