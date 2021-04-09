Турочакский район, Алтай, 9 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай готовится общественное слушание о добыче золота. По мнению общественников, положительное решение может стать губительным для всей территории, прилегающей к Телецкому озеру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Grozovsky Телецкое озеро

На обсуждениях, которые назначены на 28 апреля, будут вынесены вопросы, касающиеся добычи руды на месторождении «Брекчия» Чуринской золоторудной площади и строительства здесь золотоизвлекательной фабрики.

«Конец туризму и природе. Из Телецкого озера берет начало река Бия, она даёт начало Оби, и весь яд будет в Бийске, Барнауле и Новосибирске», — пишет на своей странице в «Фейсбук» журналист Вадим Климов.

Между тем ранее активисты из числа местных жителей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить Телецкое озеро от золотопромышленников. Несмотря на это, последние не оставляют попыток начать здесь добычу драгоценного металла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против строительства карьера и фабрики на реке Чуря выступил глава республики Олег Хорохордин. Он пообещал также взять процедуру слушаний под контроль, а позже обратиться в Роснедра с просьбой об отзыве лицензии у компании на разработку месторождения «Брекчия».

Добавим также, что ранее Телецкое озеро, которое называют жемчужиной Алтая, наряду с озером Байкал и Волгой вошло в указ президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В документе указана необходимость экологического оздоровления водных объектов для создания комфортной среды для жизни людей.

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