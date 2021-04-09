Москва, , 12:31 — REGNUM Законопроект, предполагающий существенное увеличение суммы страхования банковских вкладов граждан, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Предполагается установить новый объем средств, который подлежит страхованию в банках, и увеличить его с 1,4 млн рублей до 5 млн рублей.

«В России не так уж много людей, кто смог накопить вклад более 1,4 миллионов рублей, но они есть. Эти люди годами понемногу откладывали деньги на старость, обучение детей или внуков, и именно по вине недобросовестных банкиров они могут потерять большую часть накоплений», — отметил Миронов.

По решению ЦБ РФ каждый год в стране без лицензий остаются десятки недобросовестных коммерческих банков, тенденция будет продолжена, отметил парламентарий.

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