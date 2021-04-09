Москва, , 12:30 — REGNUM Российская экономика технологически готова к цифровому рублю, хотя его точные параметры до сих пор остаются неясными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, который показал, что каждый второй житель России хотел бы использовать цифровой рубль, а каждый пятый категорически против такой валюты.

«Опрос выглядит странным. Уверен, что большинство отвечали, не понимая даже в общих чертах, что такое цифровой рубль, — сказал Ковригин. — ЦБ однозначно тоже пока ситуацию не проясняет, отмечая, что цифровой рубль будет представлять собой уникальный код, хранящийся на специальном носителе ЦБ и в банке. Поэтому этот опрос комментировать трудно — слабо верится в его релевантность. Многие отвечали да, скорее всего, из-за интереса к чему-то новому. Биткоин у многих на слуху, а этот рубль является своего рода его аналогом. При этом он будет гарантирован государством. Старшее поколение, видимо, чаще отвечало отрицательно. Их в принципе пугают любые нововведения».

В целом, как пояснил Ковригин, технологически экономика России готова к цифровому рублю.

«У нас же давно используются депозитарные счета, где хранятся в электронной форме ценные бумаги, причём централизованно. Однако пока неясны точные параметры цифрового рубля», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что для простых пользователей расчеты с помощью цифрового рубля практические ничем не будут отличаться от безналичных.

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