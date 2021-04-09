Вена, , 12:30 — REGNUM Нечистые игры, связанные с интересами фармацевтических компаний, наблюдаются вокруг возможной поставки в Австрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью местной газете Salzburger Nachrichten.

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Он отметил, что уже почти готов договор на поставку Австрии этого препарата. Если власти подпишут документ на следующей неделе, первые партии страна получит до конца апреля.

«Но вокруг идут нечистые игры. Речь идёт об интересах огромных фармконцернов», — сказал Любинский и добавил, что на карту поставлены «миллиарды».

По его словам, на российскую вакцину идут нападки, хотя две трети населения готовы привиться именно «Спутником V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пользу закупки Австрией вакцины «Спутник V» высказался канцлер Себастьян Курц.

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