Москва, 11 апреля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Дадаш Бабажанович Бабажанов (1922—1985) был призван в армию со школьной скамьи в августе 1941 года, но на фронте оказался в декабре 1942 г. Воевал в звании красноармейца, командиром отделения роты автоматчиков 1369-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии в 51-й армии.

Дадаш Бабажанович Бабажанов

Сражался молодой человек храбро и умело. В конце 1943 г. в боях за Украину под хутором Папанина (ныне часть села Заповитное Запорожской области), несмотря на плотный пулеметный огонь неприятеля, вместе с ротой автоматчиков, стремительно продвигаясь вперед, ворвался в траншею врага, где вступил с немцами в рукопашную схватку. Был награжден медалью «За боевые заслуги».

В ходе боев за освобождение Севастополя 7—9 мая 1944 года первым в полку вывел вверенное ему подразделение на вершину Сапун-горы, водрузил там Красный флаг и, отразив две контратаки, затем одним из первых ворвался в город. За эти дни отделение Дадаша Бабажановича уничтожило более пятидесяти гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Бабажанову было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 5008).

За все время войны Дадаш Бабажанович также был награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За отвагу».

После войны красноармеец вернулся трудиться в родное село Узун-Агач (Казахстан).