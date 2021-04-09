Уфа, , 12:33 — REGNUM Перспективы возведения корпуса Республиканского геронтологического центра и жилого корпуса для пожилых обсудили в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече главы республики Радия Хабирова с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко: корпус Республиканского геронтологического центра планируется возвести в Уфе, а жилой корпус для пожилых — в Благовещенске.

«Башкортостан уже направил заявки в федеральные органы власти для финансирования этих очень нужных для наших жителей социальных объектов и мы надеемся на вашу поддержку. Республика также вошла в пилотный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по комплексному и системному решению трудных жизненных ситуаций, в которые могут попасть жители», — передает слова Хабирова пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в рамках реализации Национальной социальной инициативы в шести пилотных субъектах РФ, включая Башкирию, начали разрабатывать механизмы по ликвидации барьеров при оказании социальных услуг по принципу человекоцентричной модели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открылся региональный сосудистый центр.