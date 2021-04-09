Атырау, Казахстан, , 12:29 — REGNUM Воспитательница детского сада «Алтын балык» («Золотая рыбка») в Алма-Ате признана виновной в истязании ребенка, сообщили в пресс-службе Атырауского городского суда №2.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы. «Обвиняемая признала вину частично», — сообщили в суде. Суд также признал наличие у подсудимой малолетних детей в качестве смягчающего обстоятельства.

Воспитательница признана виновной по ч. 2, ст. 110 УК Казахстана («Истязание»). Преступление наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

Ранее отце пострадавшего ребенка обратился к генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру образования и в другие ведомства.

В атырауском детском саду «Золотая рыбка» воспитываются дети с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития.