Россошь, Воронежская область, , 12:28 — REGNUM Житель Воронежской области отправится в колонию за убийство друга из-за сорвавшейся рыбалки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 9 апреля.

Судом и следствием установлено, что в июне 2019 году 42-летний осуждённый договорился с приятелями порыбачить на реке Дон в селе Старая Калитва Россошанского района. Когда рыбаки приехали на место, выяснилось, что у одного из них нет рыболовных снастей, в результате рыбалка сорвалась. Осуждённый набросился на приятеля и утопил его в Дону. Затем он сжёг его одежду и запугал двух других приятелей, пообещав убить их, если они сообщат правоохранителям.

Решением суда фигурант дела признан виновным в убийстве и понуждении свидетелей к даче ложных показаний, соединенном с угрозой убийством. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на 1 год 6 месяцев.