Калуга, 9 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области 29 апреля на площадках и в формате онлайн в рамках «Диктанта Победы» все желающие смогут проверить свои знания о реальных событиях Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Диктантпобеды.рф Калужане напишут «Диктанта Победы» на площадках и в формате онлайн

Для проведения «Диктанта Победы» определено 95 площадок. В основном, это школы и другие образовательные организации. В настоящее время для участия в диктанте зарегистрировались 3,5 тысячи человек. Акция пройдёт во всех крупных городах области, в том числе в городах воинской славы — в Козельске и Малоярославце. Своё участие в «Диктанте Победы» подтвердили сотрудники Росгвардии и Министерства обороны РФ. Большую поддержку в организации мероприятия на местах оказывают представители «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтёры Победы» и волонтёрский корпус калужского госуниверситета им. Циолковского. В каждом муниципальном районе области планируется дополнительных открыть площадки для желающих написать «Диктант Победы». Онлайн-формат пользуется популярностью, однако многие жители региона, в том числе и люди пожилого возраста, по-прежнему выбирают традиционную форму участия. в 2021 году «Диктант Победы» посвящён событиям первых военных лет, а также маршалам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому. Победителей акции «Диктант Победы» определят в июне.

Акция Всероссийского исторического диктанта на тему Великой Отечественной войны инициирована политической партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память». За два года её проведения участие в «Диктанте Победы приняли 1,5 миллиона человек из десятков стран мира со всех континентов.