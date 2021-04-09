Барнаул, , 12:28 — REGNUM Несмотря на то, что до праздника православной Пасхи ещё довольно далеко, сразу в нескольких регионах Сибири отмечается серьезный рост цен на сахар, масло и яйцо. Таким наблюдением поделился телеграм-канал buzoters_and_crows:

На алтайской птицефабрике «Комсомольская» Павловского района Правительство Алтайского края

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«Например, в Омске яйца за первую неделю апреля подорожали на размер годовой инфляции — на 4,9%. Десяток вырос в цене в среднем с 74,41 до 78,08 рублей. Конечно, морковь обогнала омские яйца и за неделю подорожала аж на пять рублей за килограмм, но этот овощ все равно расходуется не так активно.

В Томске с января по март случился более серьезный скачок цен. Рекордсменами в нем снова оказались яйца, а также куриные тушки. Они подорожали на 10,51 и 10,31 руб., соответственно. Десяток яиц в Томске сегодня стоит в среднем 80,62 руб., а в сентябре 2020 года стоил всего 57,38 руб. То есть за полгода яйца в Томске стали дороже более чем на 20 рублей за десяток — вполне ощутимо.

Ну, а лидером по удорожанию яиц оказался Алтайский край. Там они за год выросли в цене аж на 70%. По состоянию на начало апреля десяток яиц в Барнауле стоил от 70 рублей. Скачок цен обеспокоил губернатора Виктора Томенко и он отправился на птицефабрику «Молодежная» в Первомайском районе, где посовещался с ведущими производителями в этой сфере.

Те посетовали на удорожание кормового зерна, упаковки и других ресурсов, составляющих себестоимость пищевых яиц. Но успокоили губернатора, что даже при скачке в 70% за год эта социально значимая продукция остается самой дешевой в Сибирском федеральном округе и в стране. Впрочем, и зарплаты в Алтайском крае тоже одни из самых низких, так что все вполне логично и безрадостно», — пишет buzoters_and_crows.

Авторы публикации выразили надежду, что обещанная производителями стабилизация рынка яиц действительно произойдёт в течение месяца.

«Внеплановые проверки ФАС не оставляют шансов на какие-либо картельные сговоры, так что надеяться можно. Хотя бы на то, что бы цены на яйца не росли так быстро», — резюмирует телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, на алтайской птицефабрике «Комсомольская» Павловского района (самой крупной в крае) за первый квартал этого года валовое производство яиц составило 86 миллионов штук, что немного ниже аналогичного периода прошлого года.

Соучредитель предприятия Денис Старовойтов пояснил, что связано это со строительством современных десятиярусных птичников. Но из-за пандемии процесс получения федеральной экологической экспертизы на строительство объектов затянулся. Их ввод запланирован на 2021 год. Запуск объектов позволит птицефабрике выйти на более высокие объемы производства яиц уже в будущем году.