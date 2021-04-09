Москва, , 12:27 — REGNUM Жители России могут подвергнуться массированной атаке, поскольку доступ к коммутатору одного из операторов мобильной связи попал в руки покупателя из стран СНГ. Для того, чтобы обезопасить себя, необходимо предпринять ряд мер, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

«Во-первых, это ограничение лимита переводов денежных средств с банковских счетов.

Во-вторых, это переключение авторизации с СМС на push-уведомления.

В-третьих, желательно исключить возможность доступа к депозитам и крупным счетам с помощью СМС-сообщений.

Если все же вы стали жертвами злоумышленников и с вашей карты или счета пропали денежные средства, необходимо обратиться в службу безопасности вашего банка с заявлением о хищении денежных средств, а также в полицию с соответствующим заявлением.

Если пропажа средств произошла без вины вкладчика, то есть он не сообщал никому логины, пароли, номера карт, то ответственность за это несет банк, который не сумел должным образом обеспечить информационную безопасность и защитить счета своих вкладчиков. Следовательно, нужно будет добиваться от банка возврата похищенных денежных средств.

Но, конечно, на уровне рядового гражданина предпринять какие-либо меры защиты своих счетов в текущей ситуации весьма сложно.

Поэтому новость о возможной атаке на счета — повод для банков и других финансовых организаций, а также операторов мобильной связи задуматься о безопасности данных и повысить эффективность собственных систем защиты информации.

В конце концов, это необходимо для того, чтобы свести к минимуму расходы банков на возмещение похищенных средств вкладчиков», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, посредством атаки на систему сигнализации SS7 злоумышленники могут получить доступ к авторизационным СМС-сообщениям. Соответственно, под угрозой окажутся банковские переводы российских граждан.

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