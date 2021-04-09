Москва, , 12:27 — REGNUM Институт досудебного урегулирования споров в сфере кредитных организаций заработал, финансовый омбудсмен за три месяца с начала года получил более 2,8 тыс. обращений в отношении 88 банков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом финансовый уполномоченный Виктор Климов.

Значительная часть обращений клиентов банков касалась потребительского кредитования (2222 обращений, или 78,5%). Наиболее распространенным спором в этом сегменте стало несогласие потребителей с размером (удержанием) платы за дополнительные услуги. Как правило, это связано с приобретением страховки при предоставлении кредита и присоединении клиента к коллективному договору страхования.

«Это споры по вопросу платы за подключение к программам страхования, другими словами, споры о возврате денежных средств, которые были удержаны банком при кредитном страховании в счет этой дополнительной услуги. И доля таких обращений достигает 70 — 80% в общем числе обращений по банкам», — говорит Климов.

Обращения к финансовому уполномоченному по поводу потребительского кредитования также касаются несогласия потребителей с размером процентов, размером и порядком внесения платежей, несогласия с размером неустойки, нарушением срока возврата денежных средств.

На втором месте по числу обращений — споры по банковским счетам и переводам (507, или 17,9%). Чаще всего клиенты банков указывали на необоснованное удержание или списание денежных средств.

«В основном проблематика здесь связана с использованием мобильных приложений», — пояснил Климов.

На третьем месте — споры по вкладам (99 обращений, или 3,5%), где распространенной претензией стало несогласие вкладчика с размером начисленных процентов.

Средний размер требований заявителей по спорам с банками составил 115 224 рубля.

Всего за указанный период по результатам рассмотрения поступивших обращений финансовым уполномоченным принято 555 решений.

Новый порядок рассмотрения споров потребителей с банками, НПФ, КПК и ломбардами действует в России с 1 января 2021 года. До подачи иска к перечисленным финансовым организациям потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному, который бесплатно и в течение 15 рабочих дней рассматривает споры потребителей на сумму до 500 тыс. рублей.