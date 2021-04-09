Волгоград, , 12:29 — REGNUM В Волгоградской области 9 апреля подтверждено 122 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2249 человек, скончались пять пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 54 628 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 52 276 человек, в том числе 104 пациента выписаны за истекшие сутки. 9 апреля подтверждена смерть ещё пяти человек, таким образом, всего в регионе зафиксировано 996 смертельных случаев,

В стационарах на лечении находятся 2232 взрослых и 17 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1356 пациентов.