Москва, , 12:31 — REGNUM Переговоры с главой МИД Сербии Николой Селаковичем проведет в Москве 16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 9 апреля сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«16 апреля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Сербии», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что в ходе встречи стороны намерены обсудить сотрудничество двух стран, а также провести обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Россия и Сербия подписали договор о передаче технологий производства вакцины «Спутник V» сербской стороне.