Ханты-Мансийский район, Югра, , 12:25 — REGNUM В Югре проверяется распространённая в социальных сетях информация о нахождении шестерых детей в антисанитарных условиях, без еды и в отсутствие матери. Организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В пабликах социальной сети «ВКонтакте» распространён видеоролик, из которого следует, что жительница поселка Луговой Ханты-Мансийского района систематически оставляет своих шестерых малолетних детей без присмотра и питания, а условия проживания детей не соответствуют санитарным нормам.

Следствие устанавливает дату и обстоятельства съёмки, причины оставления детей матерью без присмотра, а также полноту и своевременность действий должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.