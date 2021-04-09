Киев, , 12:29 — REGNUM Россия «завезла» в Крым около 500 тыс. своих граждан, чтобы изменить этнический состав населения полуострова. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 9 апреля в интервью изданию «Левый берег».

Чиновник подчеркнул, что в случае «деоккупации» полуострова власти Украины не будут насильно депортировать граждан РФ в Россию.

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может», — рассказал он.

По его словам, на Украине живёт много людей, «бежавших» из Крыма в 2014 году и готовых вернуться на полуостров в случае его возвращения в состав Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% участников волеизъявления. Поводом для проведения референдума стал вооружённый государственный переворот, произошедший в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников допустил возможность поставлять в Крым воду бочками, в случае, если международные структуры заявят о начале гуманитарной катастрофы на полуострове.

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